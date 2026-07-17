Vali Turan'dan Diyanet Başkanı Arpaguş'a Ziyaret - Son Dakika
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Vali Turan'dan Diyanet Başkanı Arpaguş'a Ziyaret

Vali Turan\'dan Diyanet Başkanı Arpaguş\'a Ziyaret
17.07.2026 09:13
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'u ziyaret ederek projeleri görüştü.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u ziyaret etti.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Vali Turan, İl Müftüsü Yusuf Eviş ile Arpaguş'a ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette Turan, kentte yürütülen çalışmalar, il ve ilçe müftülüklerinin faaliyetleri ile planlanan projeler hakkında Arpaguş'a bilgi sundu.

Görüşmede, kentteki din hizmetlerinin kalitesinin artırılması, gençlere yönelik manevi çalışmalar ve vatandaşlara daha etkin ulaşılması amacıyla yapılabilecek faaliyetler değerlendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Turan'dan Diyanet Başkanı Arpaguş'a Ziyaret - Son Dakika

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