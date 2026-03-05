Kırklareli Valisi Uğur Turan, İnece beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Vali Turan, İl Müftüsü Yusuf Eviş ile İnece beldesini ziyaret etti.
Belde de esnaf ziyaretinde bulunan Turan, hayırlı işler dileğinde bulundu.
Ardından bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Turan, talepleri dinledi.
Son Dakika › Güncel › Vali Turan İnece Beldesini Ziyaret Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?