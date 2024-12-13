Vali Turan, Kırklareli Kadın Basketbol Takımını Ağırladı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Kırklareli Belediyesi FBO Kadın Basketbol Takımını kabul etti.
Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda sporcularla bir araya gelen Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Sporculara başarılar dileğinde bulunan Turan, spora ve sporcuya önem verdiğini kaydetti.
Turan, ardından sporcularla sohbet etti.
Ziyarette Belediye Başkanı Derya Bulut da yer aldı.
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