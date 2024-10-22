Vali Turan Kırklareli\'nde Kültürel Mirası Ziyaret Etti

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, müze ve kültür evlerini ziyaret etti.

Turan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile Kırklareli Müzesi, Atatürk Evi, Ali Rıza Efendi Kültür Evi ve İl Özel İdaresi Kültür ve Sanat Evi'ni ziyaret etti.

Müze ve kültür evlerini gezen Turan, sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

Turan, müze ve kültür evlerinin şehrin geçmişi ile geleceğe ışık tuttuğunu belirtti.

Kültürel mirasın korunmasının önemli olduğunu ifade eden Turan, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.