Vali Turan Muhtarlarla Buluştu

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, muhtarlarla bir araya geldi.

Turan, Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte köy ve mahalle muhtarlarının istediklerini dinledi.

Muhtarların köy ve mahallelerde vatandaşın sorunlarına vakıf olduğunu ifade eden Turan, muhtarların vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Turan daha sonra muhtarlardan sorumluluk alanlarında devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

İlk yardım eğitimi verilecek

Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezince ilk yardım eğitimi düzenlenecek.

Kırklareli Üniversitesinden yapılan açıklamada, ilk yardım eğitiminin 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Öğretim görevlisi Vedat Açar tarafından verilecek eğitimin 16 saat süreceği kaydedildi.

Başvuruların 28 Ekim Pazartesi sona ereceği aktarıldı.