Vali Turan Pehlivanköy'de Ziyaretlerde Bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Turan, kaymakam Yunus Emre Yıldız ile esnafları ziyaret etti.
Esnaflarla sohbet eden Turan, vatandaşların da isteklerini dinledi.
Turan, ardından Kuştepe köyünü ziyaret ederek köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
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