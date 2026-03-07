Vali Turan, Roman Vatandaşlarla İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Roman vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

Vali Turan, eşi Nihal Turan ile İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ikliminde gerçekleştiğini ifade eden Turan, Roman vatandaşlarının kültürleri, samimiyetleri ve hayatın her alanına kattıkları değerlerle Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Turan, birlik ve kardeşliğin Türk milletinin en büyük gücü olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.