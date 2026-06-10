Vali Turan, Sağanak Zararını İnceledi - Son Dakika
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Vali Turan, Sağanak Zararını İnceledi

10.06.2026 14:24
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, sağanak sonrası Ahmetçe köyünde hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, sağanak nedeniyle zarar gören Ahmetçe köyünü ziyaret etti.

Köy muhtarı Selahattin Özgen'den sağanağın bölgedeki etkileri hakkında bilgi alan Turan, tarım arazilerinde ekipler tarafından yürütülen hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

Üreticiler ve köy halkıyla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini ileten Turan, vatandaşların taleplerini dinledi.

Turan, devletin her zaman vatandaşların ve üreticilerin yanında olduğunu belirterek, ilgili kurumlar tarafından gerekli çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Yaz mevsimiyle birlikte artan risklere de dikkati çeken Turan, vatandaşları orman ve anız yangınlarına karşı uyardı.

Turan, anız yakılmaması, ormanlık alanlarda ateş kullanılmaması ve olası yangın belirtilerinin vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi gerektiğini kaydetti.

Vali Turan'a İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay İsa Murat Övez, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AFAD İl Müdürü Salih Erdem, DSİ 112. Şube Müdürü Mehmet Cemil Sarı ve İl İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Turan, Sağanak Zararını İnceledi - Son Dakika

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