Vali Turan, Yeşilay Şube Başkanını Kabul Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yeşilay Şube Başkanı Aslı Karakahya'yı makamında kabul etti.
Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Yeşilay Haftasını kutlayan Turan, Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydetti.
Karakahya da çalışmaları hakkında Vali Turan'a bilgi verdi.
