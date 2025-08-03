Vali Uğur Turan Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Turan, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde, şehit aileleri ile sohbet etti.

Her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ettiğini ifade eden Turan,"Bu topraklara düşen her şehit, milletimizin ortak vicdanında sonsuza kadar yaşayacaktır." dedi.

Ziyaretlerde Lüleburgaz Kaymamı Kemal Yıldız, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan ve Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla da yer aldı.