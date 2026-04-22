Vali Ünlüer'den 23 Nisan Mesajı
Vali Ünlüer'den 23 Nisan Mesajı

22.04.2026 17:00
Vali Ünlüer, 23 Nisan'ı derin acı ile anarak çocukların güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ünlüer, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği ve dünya çocuklarına ithaf ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, bu yıl kentte yaşanan elim hadisenin derin hüznüyle idrak ettiklerini belirtti.

23 Nisan 1920'nin milletin en zor şartlar altında dahi bir araya gelerek kaderine sahip çıktığı, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu hatırlatan Ünlüer, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı gün, bir milletin yeniden doğuşunun, umudunun ve kararlılığının en güçlü ifadesi olmakla birlikte, bu yıl yüreğimizde taşıdığımız derin acı nedeniyle farklı bir anlam ve hassasiyetle idrak edilmektedir. 15 Nisan'da ilimizde yaşanan menfur saldırı, hepimizin yüreğinde silinmez bir acı bırakmıştır. Hayatını kaybeden Ayla Kara öğretmenimiz ve evlatlarımızın tarifsiz hüznü, sadece ailelerinin değil tüm milletimizin ortak acısı olmuştur. Kaybettiğimiz her bir yavrumuzun hatırası milletimizin vicdanında daima yaşayacak, bıraktıkları iz hiçbir zaman silinmeyecektir. Devletimiz, çocuklarımızın güvenliği ve benzer acıların bir daha yaşanmaması adına gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmektedir. Evlatlarımızın emaneti, her şeyin üzerinde tutulmakta, onların huzur ve güven içinde bir geleceğe hazırlanması en temel sorumluluğumuz olarak görülmektedir."

Vali Ünlüer, milletin en kıymetli emaneti olan çocukların, yaşanan zor günlere rağmen güvenliği, huzuru ve geleceğinin her zaman öncelikleri olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Mükerrem Ünlüer, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, 23 Nisan, Politika, Güncel, Çocuk, Son Dakika

