Vali Yavuz\'dan Bayram Denetimi

19.03.2026 14:01
Adana Valisi Yavuz, Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimine katıldı, güvenlik önlemlerini açıkladı.

Adana Valisi Mustafa Yavuz, Ramazan Bayramı arifesi dolayısıyla emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel'in eşlik ettiği Vali Yavuz, Adana-Mersin kara yolunda denetim yapan ekiplerle bir araya geldi.

Vali Yavuz, denetim noktasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet etti, trafik kurallarına uyulmasının önemini anlattı.

Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Yavuz, araçlardaki çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

"10 bin 660 personel ve 959 araçla birlikte sahada olacağız"

Vali Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram tatili öncesi tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Bayramın huzur ve güven içerisinde geçmesi için çalıştıklarını belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"İl Emniyet Müdürlüğümüz 8 bin 596 personel, 641 araç, 1 helikopter, 7 dron ve 40 zırhlı araçla, İl Jandarma Komutanlığımız 2 bin 38 personel, 278 araç, 8 dron ve 8 zırhlı araçla, sahil güvenliğimiz ise 20 personel, 3 araç ve 3 yüzer unsurla bayramın huzur ve güven içerisinde geçmesi için sahada olacak. 10 bin 660 personel ve 959 araçla birlikte sahada olacağız."

Yavuz, bayram tatili süresince ilgili birimlerin denetimleri artıracağını vurgulayarak, "Tarım Müdürlüğümüz de 30 ekip ve 90 personelle vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşması noktasında çalışmalarını yapıyor. Tüm hastanelerimizde bayramla ilgili özel tedbirlerimizi aldık. Ticaret İl Müdürlüğümüz ve diğer birimlerimiz de ekipleriyle denetimlerine devam ediyorlar." dedi.

Kaynak: AA

Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Marco Asensio’ya milli takım müjdesi Marco Asensio'ya milli takım müjdesi
“Neden Türk Milli Takımı’nı seçtin“ sorusuna Kenan’dan olay yanıt "Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?" sorusuna Kenan'dan olay yanıt
6 milyon euroya gelmişti Sergen Yalçın biletini kesti 6 milyon euroya gelmişti! Sergen Yalçın biletini kesti
Kuruyan betonda mahsur kalan ’Paris’, 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu Kuruyan betonda mahsur kalan 'Paris', 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu
Trump’ın NATO ısrarı geçmiyor: İran’da bu konuda adım atın Trump'ın NATO ısrarı geçmiyor: İran'da bu konuda adım atın

14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:24
Tülin Şahin’den üzen haber ’’Aynı gerçekle ben de karşılaştım’’ diyerek duyurdu
Tülin Şahin'den üzen haber! ''Aynı gerçekle ben de karşılaştım'' diyerek duyurdu
13:22
Otomotiv devi Türkiye’de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
11:50
12 ülkeden İran’a çağrı Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
12 ülkeden İran'a çağrı! Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
