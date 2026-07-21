Vali Yılmaz, Halk Günü Toplantısı Düzenledi

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Halk Günü Toplantısı kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve sorunlarını dinledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda vatandaşlarla görüşen Vali Yılmaz, kendisine iletilen sorun, şikayet ve talepleri titizlikle değerlendirerek bunların çözülmesi için ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerine gerekli talimatları verdi.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla gerçekleştirilen toplantıda Vali Yılmaz, vatandaşların taleplerinin en kısa sürede karşılanması için gerekli çalışmaların yürütülmesini istedi.