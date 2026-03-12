Valilikten Yolsuzluk Davasına Yanıt - Son Dakika
Valilikten Yolsuzluk Davasına Yanıt

12.03.2026 18:01
İstanbul Valisi Davut Gül, etkin pişmanlıkla ilgili iddiaları yalanladı ve açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği, İBB'ye yönelik devam eden 'Yolsuzluk' davasında etkin pişmanlıktan yararlanan tutuklu sanık Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Valimiz Davut Gül'ün hakkında ileri sürülen iddialara yönelik açıklamasıdır: "Etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan ancak tahliye edilmeyen İBB Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat, İstanbul Valisi Davut Gül'ün, Ağaç A.Ş.'de çalışan kuzeninin 19 Mart operasyonundan önce kendisine 'Ses çıkarmasın, beklesin, zaten yakında bir şeyler olacak' dediğini söyledi. 1- İBB ve iştiraklerinde çalışan bir akrabam yok. 2- Akrabam olsa da hiç kimsenin bu şekilde iletişim kurmasına izin vermem. 3- Bu ifadelerde geçtiği gibi hiç kimseyle bu şekilde bir diyalog kurmadım." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

