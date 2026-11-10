Van Büyükşehir Belediyesi kapanan 97 mahalle ve mezra yolunu 1032 personelle açtı

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentte etkili olan kar nedeniyle kapanan 97 mahalle ve mezra yolunu açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından çalışma başlatıldı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ulaşıma kapanan yolların yeniden açılması ve kaldırımlarda biriken karın temizlenmesi için 1032 personel ve 450 araçla çalışma yürütüldü.

Dünden bu yana yürütülen çalışmalarda 68 mahalle ve 29 mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kent merkezinde de ana arterler, ara sokaklar ve kaldırımlardan temizlenen kar, kamyonlarla şehir dışına taşındı.