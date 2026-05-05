Van\'da 130 Suçlu Yakalandı

Van'da farklı suçlardan aranan 130 kişi yakalandı, 43'ü cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 26 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 130 kişi yakalandı.

Bu kişilerden haklarında toplamda 126 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43'ü cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda 2 kurusıkı tabanca, 2 tabanca, 17 yivsiz av tüfeği, 4 kesici delici alet, 626 sentetik hap, 27,8 gram sentetik uyuşturucu, 120,6 gram esrar ve 1048 kilogram skunk ele geçirildi