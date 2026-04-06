Van'da 158 Suçlu Yakalandı

Van'da farklı suçlardan aranan 158 kişi yakalandı, 61'i cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 29 Mart -5 Nisan tarihlerinde yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 158 kişi yakalandı.

Bu kişilerden haklarında toplamda 194 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 61'i cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda kuru sıkı tabanca, 3 tabanca, ruhsatsız tüfek, 13 fişek, 10 sikke, 30,5 gram sentetik uyuşturucu, 37,79 gram esrar, 5,8 gram skunk, 12 uyuşturucu hap ve 6,9 gram eroin ele geçirildi.