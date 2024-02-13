Van'da 255 düzensiz göçmen yakalandı, 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'da 255 düzensiz göçmen yakalandı, 11 şüpheli gözaltına alındı

Van\'da 255 düzensiz göçmen yakalandı, 11 şüpheli gözaltına alındı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 255 düzensiz göçmen yakalandı, 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 44 operasyonda göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti faaliyetleri önlenmeye çalışıldı.

13.02.2024 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 255 düzensiz göçmen yakalandı, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 5-11 Şubat'ta gerçekleştirilen 44 operasyonda, 255 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Jandarma, Van, Gözaltı, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 255 düzensiz göçmen yakalandı, 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 19:49:26. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da 255 düzensiz göçmen yakalandı, 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement