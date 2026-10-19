Van'da 37 adrese düzenlenen silah operasyonunda 28 şüpheliden 10'u tutuklandı - Son Dakika
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Van'da 37 adrese düzenlenen silah operasyonunda 28 şüpheliden 10'u tutuklandı

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Van'da 37 adrese düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı; 2 AK-47, bir G3 piyade tüfeği, 9 av tüfeği, 14 ruhsatsız tabanca ve 478 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

Van'da düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Erciş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" ve "tefecilik" suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 37 adrese yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı, 2 AK-47 uzun namlulu silah, bir G3 piyade tüfeği, 9 av tüfeği, 14 ruhsatsız tabanca, çeşitli çap ve ebatlarda 478 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden 10'u tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van'da 37 adrese düzenlenen silah operasyonunda 28 şüpheliden 10'u tutuklandı - Son Dakika
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