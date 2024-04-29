Van\'da jandarma ekipleri 77 şüpheliyi yakaladı, 13\'ü tutuklandı

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Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta yürütülen çalışmalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 77 şüpheli yakalandı, 13'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22-28 Nisan'da yürütülen çalışmalarda 75 bin 156 kişi ve 72 bin 458 aracın sorgulaması gerçekleştirildi.

Çalışmalar sırasında, farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 77 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı.