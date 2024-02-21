Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi işbirliğiyle 'Aile içi iletişimde kadının rolü' konulu söyleşi programı düzenlendi - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi işbirliğiyle 'Aile içi iletişimde kadının rolü' konulu söyleşi programı düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi işbirliğiyle \'Aile içi iletişimde kadının rolü\' konulu söyleşi programı düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 'Aile içi iletişimde kadının rolü' konulu söyleşi programında iletişim uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, kadınlara iletişimde yaşanan sorunlar ve aile içi iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verdi.

21.02.2024 20:35  Güncelleme: 20:37
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Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi işbirliğiyle "Aile içi iletişimde kadının rolü" konulu söyleşi programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın öncülüğünde başlatılan "Kadının Gücü Van'ın Gücü" projesi devam ediyor.

Bu kapsamda, Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan Berivan Kültür ve Sanat Merkezi toplantı salonunda "Aile içi iletişimde kadının rolü" konulu söyleşi programı düzenlendi.

İletişim Uzmanı Eğitimci Yazar Dr. Şaban Kızıldağ, programa katılan kadınlara, iletişimde yaşanan temel sorunlar, aile içi iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar, anne ve babaların aile içi iletişimdeki önemi, ailede sevgi ve saygı gibi konularda bilgiler verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi işbirliğiyle 'Aile içi iletişimde kadının rolü' konulu söyleşi programı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi işbirliğiyle 'Aile içi iletişimde kadının rolü' konulu söyleşi programı düzenlendi - Son Dakika
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