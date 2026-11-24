Van'da bir veli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kızının sınıf öğretmenine, sınıftaki 37 öğrenci adına 37 fidan hediye etti.

İpekyolu ilçesindeki Vankulu İlkokulu'nda 3. sınıf öğrencisi Kübra Karatekin'in babası Bülent Karatekin, Öğretmenler Günü'nde sınıf öğretmeni Saime Binici'ye anlamlı bir hediye vermek istedi.

Bu kapsamda sınıftaki 37 öğrenci için 37 fidan temin eden Karatekin, "Öğretmenimize Vefa, Geleceğe Nefes" sloganıyla okul bahçesinde fidan dikim etkinliği düzenledi.

Öğrenciler, öğretmenler ve velilerinin katıldığı etkinlikte 37 fidan toprakla buluşturuldu.

Veli Bülent Karatekin, gazetecilere, öğretmenlerine vefa göstermek ve doğaya katkı sunmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Sınıflarında 37 öğrenci bulunduğunu belirten Karatekin, "Kıymetli öğretmenimize vefa, geleceğe nefes olması adına okul bahçesinde böyle bir etkinlik düzenledik. Her öğrencimiz için bir fidan diktik. Bu vesileyle geleceğe nefes olmak istedik. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz." dedi.

33 yıldır sınıf öğretmenliği yaptığını belirten Saime Binici de öğrencileri adına gerçekleştirilen etkinliğin kendisini duygulandırdığını ifade etti.

Binici, "İyi ki öğretmenim, iyi ki öğretmen olmuşum. Değerli velimiz Bülent Bey'in çocuklarım adına 24 Kasım dolayısıyla yaptığı bu etkinlik, öğrencilerime çok güzel bir anı olarak kalacak. Bu duyarlılığından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Kübra Karatekin ise babasıyla birlikte Öğretmenler Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği yapmak istediklerini belirterek tüm öğretmenlerin gününü kutladı.