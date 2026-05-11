Van'da Canlı Hayvan Pazarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 13 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van'da Canlı Hayvan Pazarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 13 Yaralı

Van\'da Canlı Hayvan Pazarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 13 Yaralı
11.05.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da bir hayvan pazarında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

VAN'da canlı hayvan pazarında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Bostaniçi Mahallesi Mahallesi'nde bulunan Van-Özalp kara yolu üzerindeki canlı hayvan pazarında meydana geldi. Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluğun yaşandığı pazarda 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların isabet 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Diğer yandan yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı canlı hayvan pazarı kapatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Canlı Hayvan Pazarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 13 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı
En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı
Mücteba Hamaney’den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
Havuzda epilepsi krizi geçiren genç hayatını kaybetti Havuzda epilepsi krizi geçiren genç hayatını kaybetti

10:46
Gökhan Böcek’in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro
Gökhan Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro
10:23
Van’da hayvan pazarında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Van'da hayvan pazarında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
10:20
Muhittin Böcek 8,5 saat etkin pişmanlık ifadesi verdi
Muhittin Böcek 8,5 saat etkin pişmanlık ifadesi verdi
09:59
İsrail’in Irak’taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
İsrail'in Irak'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
09:09
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
08:20
TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı iddiası
TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 11:07:05. #7.13#
SON DAKİKA: Van'da Canlı Hayvan Pazarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 13 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.