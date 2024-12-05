Van'da Cipte 53 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

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Van'ın Gürpınar ilçesinde bir cipin motor bölümüne gizlenen 53 kilogram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri bir cipi durdurdu.

Narkotik madde arama köpeği ile yapılan aramada, aracın motor bölümüne gizlenen 53 kilogram eroin bulundu.

Sürücü gözaltına alındı.