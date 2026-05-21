Van'da Diş Sağlığı Yatırımları Devam Ediyor

Van'da ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik yatırımlar devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla önemli yatırımlar hayata geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Tosun, yatırımların sağlık altyapısına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Vatandaşların modern, erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Tosun, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 34 ünit kapasitesiyle hizmete alınmıştır. Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'mizin kapasitesi ise 68 üniteden 92 üniteye çıkarılarak hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca mevcut Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'mizin hastane statüsüne dönüştürülmesi amacıyla ameliyathane ve ilgili birimlerin yapım çalışmalarına başlanmaktadır. Bunun yanında Edremit ilçemizde 50 ünit kapasiteli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi inşaatı hızla devam etmektedir. Özalp Devlet Hastanesi ek hizmet binası kapsamında Özalp ve Saray ilçelerimize hizmet verecek 17 ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yatırımına da başlanmaktadır."