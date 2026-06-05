Van'da Dünya Çevre Günü Temizliği - Son Dakika
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Van'da Dünya Çevre Günü Temizliği

Van\'da Dünya Çevre Günü Temizliği
05.06.2026 16:27
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Öğrenciler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Van Gölü sahilinde çöp topladı.

Van'da öğrenciler, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" kapsamında Van Gölü sahilinde çöp topladı.

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), Tuşba Kaymakamlığı ve Van YYÜ Bilim İletişim Ofisi iş birliğinde "5 Haziran Dünya Çevre Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda Van Gölü sahilinde bir araya gelen öğretmenler, akademisyenler ve yaklaşık 200 öğrenci çöp topladı.

Etkinliğe katılan Van YYÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahap Yönten, sürdürülebilir bir gelecek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Çevrenin en kıymetli hazine olduğunu belirten Yönten, "İnsanların huzuru ve sağlığı çevreye bağlıdır. Bu yüzden Van Gölü'nün temiz kalması çok önemli. Biz de ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini bir araya getirdik. Hep birlikte Van Gölü'nün temiz kalması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Öğrencilerden Nurullah Şahin ise "Bugün insanların bırakmış olduğu çöpleri topladık. Doğal kaynaklarımızı düzgün kullanalım. Çevremizi kirletmeyelim." diye konuştu.

Van Gölü sahilinde temizlik yaptıklarını aktaran öğrencilerden İrem Ayaz da "Bugün ağabey ve ablalarımızla sahilde çöp topladık. Van Gölü sahilini temiz görünce çok mutlu olduk. Van Gölü'müzü korumak için herkes çevreyi temiz tutsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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