Van\'da Engelliler Haftası Programı Düzenlendi

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Van'da Engelliler Haftası dolayısıyla Edremit ilçesindeki Van Valiliği Özel Eğitim Okulunda program düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, etkinliğe katılan Vali Ozan Balcı, engelli çocukların sergilediği folklor oyununu izledi.

Programa katılanlarla yakından ilgilenen, yapılan ürünleri inceleyen Balcı, engelliler ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Engelli çocuklar ve ailelerinin sıkıntılarını bildiklerini ifade eden Balcı, "Allah'a şükür devletimizin çok güzel olanakları var. Bu konuda çok ilerledik ama daha çok çalışmamız, gayret göstermemiz gerekir." dedi.

İpekyolu ilçesinde 100 dönüm alana Sosyal Hizmet Kampüsü yaptıklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Kampüste engelli çocuklar için anaokulu, ilkokul, uygulama ortaokulu ve lisesi var. Ayrıca aktif yaşam merkezi, yüzme havuzu ve spor salonu da yaptırıyoruz. Ayrıca özel eğitim gören 330 çocuğumuz var. Öğretmenlerimiz eğitim veriyor. 100 okulumuzda özel eğitim sınıfı kurduk. Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Eski Vali Evi'ni Özel Eğitim Uygulama Okuluna dönüştürdük. Bu beni çok mutlu etti. Devletimizin imkan, potansiyel ve kabiliyetini devletin gerçek sahibi milletimize kullanmaktan mutluluk duyuyoruz."

Balcı'ya, Vali Yardımcıları Murat Yayabaşı, Adem Balkanlıoğlu, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ve kurum müdürleri de eşlik etti.