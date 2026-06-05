Van merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "fuhşa aracılık, teşvik ve yer temini" suçunu işledikleri iddia edilenlere yönelik 3 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda Van'da 8, Antalya'da 2, Gaziantep'te 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 2'si emniyet müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 7'si "fuhşa aracılık, teşvik ve yer temini" suçlamasıyla tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Van'da Fuhuş Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?