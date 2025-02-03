VAN'da polisin düzenlediği operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı baskınlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.
Haber: Behçet DALMAZ/VAN,
Son Dakika › Güncel › Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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