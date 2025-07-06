Van\'da Hurdacılar Sitesi\'nde Yangın

VAN'ın Tuşba ilçesi Hurdacılar Sitesi'nde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tuşba ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde, saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir ve Tuşba Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Polis, yangının çıktığı bölgeye ekiplerin dışında kimseyi yaklaştırmıyor.