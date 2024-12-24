Van'da İki Firari Hükümlü Operasyonla Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'da İki Firari Hükümlü Operasyonla Yakalandı

Van\'da İki Firari Hükümlü Operasyonla Yakalandı

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Kasten öldürme' suçlarından aranan iki firari hükümlü yakalandı ve tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı, 36 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan T.A. ile 25 yıl cezası bulunan S.B.'yi operasyonlarla yakaladı.

24.12.2024 12:28  Güncelleme: 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VAN'da gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Kasten öldürme' suçlarından aranan 2 firari hükümlü yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 'Tasarlayarak öldürme', 'Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması, taşınması, bulundurulması' suçlarından hakkında 36 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan T.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, firari şüphelinin Başkale ilçesinde bir adreste olduğunu tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, T.A.'yı gözaltına aldı. T.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Öte yandan 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. de jandarmanın operasyonuyla merkez Edremit ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Mahkemeye sevk edilen firari şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: DHA

Operasyon, Jandarma, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da İki Firari Hükümlü Operasyonla Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:23 Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti’ye geçmek için partisinden istifa etti Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti'ye geçmek için partisinden istifa etti
11:48 İsrail, Husileri gözüne kestirdi: Avrupa’ya ’terör örgütü’ olarak kabul edin talimatı İsrail, Husileri gözüne kestirdi: Avrupa'ya 'terör örgütü' olarak kabul edin talimatı
11:13 Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı
10:52 Cinsel ilişki, gasp, darp Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
18:57 Fenerbahçe, başka takımda 27 milyon euroluk krize neden oldu Fenerbahçe, başka takımda 27 milyon euroluk krize neden oldu
18:57 İstanbul için uykuları kaçıracak ’’büyük kıyamet’’ uyarısı İstanbul için uykuları kaçıracak ''büyük kıyamet'' uyarısı
18:46 Davutoğlu’ndan ’Emevi Camii’nde namaz’ sorusuna yanıt Davutoğlu'ndan 'Emevi Camii'nde namaz' sorusuna yanıt
18:30 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ameliyat oldu Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ameliyat oldu
18:22 Resmi açıklama yapıldı: 3 Japon otomobil devi birleşiyor Resmi açıklama yapıldı: 3 Japon otomobil devi birleşiyor
18:16 Avusturya’da yapılan polis baskınında uzun namlulu silahlar ve yasadışı Nazi sembolleri bulundu Avusturya'da yapılan polis baskınında uzun namlulu silahlar ve yasadışı Nazi sembolleri bulundu
18:01 Yusuf Dikeç’e Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi verildi Yusuf Dikeç'e Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 14:02:11. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da İki Firari Hükümlü Operasyonla Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.