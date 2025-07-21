Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14-20 Temmuz'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 22 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı, 2 bin 912 paket kaçak sigara, 3 cep telefonu, 24 elektronik sigara, 19 kulaklık, 10 tarihi eser, 4 dedektör, 27 kilogram çay, 272 çanta, 82 cüzdan, 8 kol saati, 9 su ısıtıcı (kettle), 24 çaydanlık, 4 kahve öğütücü, 3 fincan takımı, 14 blender, 30 termos, 2 adaptör, 3 el feneri, 9 mutfak robotu, 11 ayakkabı, 24 anahtar seti ve 6 müzikli lamba ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 32 Gözaltı - Son Dakika
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