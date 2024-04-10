Van'da kar ve sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı - Son Dakika
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Van'da kar ve sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Van\'da kar ve sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Van'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve sağanak yağışlar, bazı mahallelerde su baskınlarına neden oldu. Van-Hakkari kara yolunda sürücüler güçlükle ilerlerken, Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri su baskınlarının yaşandığı bölgelere müdahale etti. Başkale ilçesinde ise dün etkili olan sağanak yağışlar sabaha karşı yerini kara bıraktı ve vatandaşlar kar altında mezarlık ziyareti yaptı.

10.04.2024 08:05  Güncelleme: 08:06
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Van'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.

Kentte dünden bu yana aralıklarla devam eden sağanak ve kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Van- Hakkari kara yolundaki Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde gece etkili olan kar nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları yaşandı, evleri su bastı.

Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ihbarlar üzerine su baskınlarının yaşandığı bölgelere müdahale etti.

Başkale ilçesinde de dün etkili olan sağanak, sabaha karşı yerini kara bıraktı.

Beyaza bürünen ilçede bayram sabahına karla uyanan vatandaşlar, yağış altında mezarlık ziyareti yaptı.

Kaynak: AA

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