Van\'da kar ve sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Van'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.
Kentte dünden bu yana aralıklarla devam eden sağanak ve kar, hayatı olumsuz etkiledi.
Van- Hakkari kara yolundaki Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde gece etkili olan kar nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.
Sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları yaşandı, evleri su bastı.
Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ihbarlar üzerine su baskınlarının yaşandığı bölgelere müdahale etti.
Başkale ilçesinde de dün etkili olan sağanak, sabaha karşı yerini kara bıraktı.
Beyaza bürünen ilçede bayram sabahına karla uyanan vatandaşlar, yağış altında mezarlık ziyareti yaptı.
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Elazığ'da İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri çerçevesinde, yol kontrol noktasında denetim gerçekleştirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın da katıldığı denetimde sürücülere kurallara uymaları gerektiği anlatıldı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Van'da Ramazan Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar, salavatlar eşliğinde birbirleriyle bayramlaştı. Bayram namazının ardından okunan hutbede, Gazze'deki Müslümanların zorluklarının da anlatıldığı belirtildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir aile içinde mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma sonucunda Mevlüt Çelik, babası ve üvey annesini öldürdü. Olayı duyan Selçuk Çelik ise ağabeyini bıçaklayarak öldürdü ve kendisi de ağabeyinin tabancasından çıkan mermiyle yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kastamonu'da Ramazan Bayramı namazı için vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gitmeye başladı. Camiler namaz vaktinden önce doldu ve vatandaşlar kentteki tarihi camilere de akın etti. Namaz öncesinde dua edildi ve bayram hutbesi okundu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şanlıurfa'da bulunan Balıklıgöl'deki Dergah Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı. Bakan Güler, polislerin standını ziyaret ederek kendisine ikram edilen lokumu aldı.
Isparta'da bulunan bir otelin ikinci katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucu otelde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Yozgat'ta vatandaşlar camilerde bir araya gelerek bayram namazını kıldı. Yüzlerce vatandaş, Çapanoğlu Büyük Cami'nde bir araya gelerek bayram namazını kıldı ve Gazze için dualar etti. Namaz sonrası cami cemaati bayramlaştı. Vatandaşlar, Müslüman kardeşlerine sabır ve zulümden kurtulmaları için dua etti. İslam aleminin bayramını kutlayan vatandaşlar, sılayı rahim yapmanın önemine vurgu yaptı. Ramazan Bayramı sevincini yaşayan vatandaşlar, akrabalarını ziyaret etmek ve hayır dualarını almak gerektiğini belirtti.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı.
Avrupa'nın en büyük modern sanat galerilerinden biri olan Pinakothek der Moderne'nin çalışanlarından biri, kendisine ait eseri galeride gizlice sergilediği için işten çıkarıldı. Galeri çalışanı, eserini asmak için duvarda delik açtı ve eserini sergiledi. Galeri yetkilileri durumu hızla fark ederek eseri geri verdi. Ancak çalışan hem işini kaybetti hem de galeriye girmekten men edildi.
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