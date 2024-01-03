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Van'da Kar Yağmayınca Küçükbaş Yetiştiricileri Farklı Alanlarda Otlatma Yapıyor - Son Dakika
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Van'da Kar Yağmayınca Küçükbaş Yetiştiricileri Farklı Alanlarda Otlatma Yapıyor

Van'da ocak ayının ilk haftasına rağmen kar olmayınca küçükbaş yetiştiricileri sürülerini, Van Gölü sahillerindeki hasattan arta kalan lahana tarlaları ile meralarda otlatmaya başladı. Kar yağışının olmaması yem tasarrufu sağlasa da yaz aylarında kuraklık endişesi yaşanıyor.

03.01.2024 - 04:22,
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VAN'da, ocak ayının ilk haftasına rağmen kar olmayınca küçükbaş yetiştiricileri sürülerini, Van Gölü sahillerindeki hasattan arta kalan lahana tarlaları ile meralarda otlatmaya başladı.

Erciş ilçesinde, ocak ayında kar yağmayınca küçükbaş hayvan yetiştiricileri durumu fırsata dönüştürdü. Normal şartlarda kış ve soğuk hava nedeniyle 1 ay önceden ahırlara alınması gereken Sahil Mahallesi'ndeki koyun sürülerinin sahipleri, kar olmaması nedeniyle küçükbaşları, hasadı yapılan lahana tarlaları ile merada otlatmaya başladı. Hayvan sahipleri, yem giderlerinden tasarruf sağladıklarını ancak yaz aylarında yaşanabilecek kuraklıktan da endişe ettiklerini söyledi.Besicilik yapan Yusuf Deniz, "Geçen yıl bu vakitlerde hayvanlarımızı ahırlarda besliyorduk. Bu yıl kar yağmayınca, hayvanlarımızı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Sahilkent Mahallesi'ndeki mesire alanına, hasat yapılan lahana tarlalarına ve meralara götürüyoruz. Havaların sıcak geçtiği bu günleri fırsata çevirdik. Bu şekilde yem tasarrufu da yapmış oluyoruz. Kar yağışının olmaması bize yarasa da kuraklık tedirgin ediyor" dedi. (DHA)

Van\'da Kar Yağmayınca Küçükbaş Yetiştiricileri Farklı Alanlarda Otlatma Yapıyor
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Van'da Kar Yağmayınca Küçükbaş Yetiştiricileri Farklı Alanlarda Otlatma Yapıyor - Son Dakika
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