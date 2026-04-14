Van'da Karla Kapanan Yollar Açılıyor

2) VAN'DA KARDAN KAPANAN 93 YERLEŞİM YERİNİN 39'U ULAŞIMA AÇILDI

VAN'da kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 93 yerleşim yerinin 39'u yeniden açıldı.

Kent genelinde dün etkisini sürdüren kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle 37 mahalle ve 56 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun bir çalışma başlattı. Kapanan 93 yerleşim yerinin 39'u yeniden ulaşıma açılırken, kapalı olan 54 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.