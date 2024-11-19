Van'da Kırsal Mahallelere Kar Yağışı: Temizlik Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Van'da Kırsal Mahallelere Kar Yağışı: Temizlik Çalışmaları Başladı

Van\'da Kırsal Mahallelere Kar Yağışı: Temizlik Çalışmaları Başladı

Van'ın Çatak ve Gevaş ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası, kar kalınlığının 20 santimetreye kadar ulaştığı kırsal mahallelerde temizlik çalışmaları başlatıldı. Ekipler, olası mağduriyetlere karşı tedbir alıyor.

19.11.2024 17:42  Güncelleme: 17:43
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VAN'ın Çatak ve Gevaş ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde kar yağışı etkili oldu. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye kadar ulaştığı mahalle ve mezra yollarında temizlik çalışması başlattı.

Kent merkezinde dün akşam yağmur etkili olurken, kentin yüksek kesimlerine ise kar yağdı. Yağışın en etkili olduğu Çatak ve Gevaş ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çatak'a bağlı Uzuntekne, Yukarı Narlı, Gevaş ilçesine bağlı Daldere, Anaköy ve Töreli mahalleleri ile bağlı mezra yollarında kar temizleme çalışması yaptı. Ekipler ayrıca olası kar yağışında kırsal mahallelerdeki vatandaşların mağduriyet yaşamaması için de Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) gelen uyarıları dikkate alarak tedbir alıyor.

Kaynak: DHA

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