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Van'ın Muradiye ilçesinde kurulan tekstil fabrikası 200 kadına istihdam sağladı - Son Dakika
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Van'ın Muradiye ilçesinde kurulan tekstil fabrikası 200 kadına istihdam sağladı

Van'ın Muradiye ilçesinde devletin sağladığı imkanlarla kurulan tekstil fabrikası, ilçedeki yaklaşık 200 kadına istihdam sağladı. Fabrikada üretilen ürünler birçok kente ve yurt dışına gönderildi. Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, fabrikanın ilçeye kazandırılan büyük bir hizmet olduğunu belirtti. İşletme sahibi Çetin Çiftçi ise fabrikada şu anda yaklaşık 200 kadının çalıştığını ve tesislerine 200 kadının daha alımı yapacaklarını söyledi. Çalışan kadınlar ise fabrika sayesinde ailelerine ekonomik anlamda destek olabildiklerini ve meslek sahibi oldukları için mutlu olduklarını ifade ettiler.

Van\'ın Muradiye ilçesinde kurulan tekstil fabrikası 200 kadına istihdam sağladı
09.01.2024 - 11:10,
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Van'ın Muradiye ilçesinde devletin sağladığı imkanlarla kurulan tekstil fabrikası, ilçedeki yaklaşık 200 kadına istihdam sağladı.

Van Valiliği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından geçen yıl Muradiye ilçesinde 2 bin 200 metrekare alana tekstil fabrikası inşa edildi.

Kadınların istihdamına katkı sağlanması amacıyla kurularak özel bir firmaya kiraya verilen fabrikada, Aile Destek Merkezinde açılan kurslarda dikiş eğitimi alan kadınlara iş verildi.

Şu ana kadar yaklaşık 200 kadının iş sahibi olduğu, bu sayede aile ekonomisine katkı sağlamaya başladığı fabrikada üretilen ürünler, birçok kente ve yurt dışına gönderildi.

"Yatırımların devamı için girişimde bulunuyoruz"

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, AA muhabirine, ilçede istihdam yaratan tekstil fabrikasını açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Fabrikanın kamu eliyle ilçeye kazandırılan büyük bir hizmet olduğunu belirten Aydoğan, şöyle konuştu:

"İlçemizdeki Aile Destek Merkezimizde yetişen kursiyerlerimiz, bu fabrikada istihdam ediliyor. Şu anda 200 kişi işinin başında. Önümüzdeki dönemde de bir o kadar işçiyi istihdam ederek ilçemizin istihdamına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu fabrikanın kurulma amacı, özellikle kadınların üretimde yer alması ve istihdam edilmeleri. Bu projeye gereken desteği veriyoruz. Valiliğimizin de büyük girişimleri sonucu, Cumhuriyet'imizin 100. yılında bu fabrikayı ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Daha önce ilçede istihdam sıkıntısı yaşandığını dile getiren Aydoğdu, "İlçedeki istihdam sıkıntısını çözmek amacıyla tekstil fabrikası projesini hayata geçirdik. İlçenin ilk tekstil fabrikası. Bu fabrikayı kadınların ayakları üzerinde durması, geçimlerini sağlamaları ve istihdama kazandırılmaları açısından önemsiyoruz. Bu yatırımların devamının gelmesi için girişimlerde bulunuyoruz. Çalışan ve ekonomik olarak özgür olan kadınların kendini daha rahat ifade edebileceğini, ailesine daha faydalı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

"Ürünlerin yüzde 80'i yurt dışına gönderiliyor"

İşletme sahibi Çetin Çiftçi ise kadın istihdamını desteklemek için Muradiye ilçesine 400 kişi kapasiteli tekstil fabrikası kurduklarını kaydetti.

Fabrikada şu anda yaklaşık 200 kadının çalıştığını ifade eden Çiftçi, "Tesisimizde 200 kadının daha alımı yapılacak. Ürünleri, Almanya, İngiltere, Fransa, İsviçre ve Norveç'e göndermekteyiz. Fabrikamızda ayda ortalama 300 bin parça ürün dikiliyor. Bu ürünlerin yüzde 80'i yurt dışına gönderiliyor. Biz 6. bölge kapsamında olduğumuz için teşviklerden faydalanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışan kadınlardan Kader Bay Gümüş ise fabrika sayesinde iş sahibi olduklarını belirterek, "Burada çalışıp ailemize ekonomik anlamda destek oluyoruz. Buranın açılmasından dolayı çok mutluyuz. Eşime ihtiyaç duymadan çocuklarıma bakabiliyorum. Meslek sahibi olduğum için de mutluyum." dedi.

Esmer Güler ise "8 aydır fabrikada çalışıyorum. Bizim için güzel bir imkan. Van'ın bütün ilçelerinde böyle imkanın olması güzel olur. Para kazanıyorum ve bununla çeyizimi alıyorum." ifadelerini kullandı.

Nahide Şefik de 3 çocuk annesi olduğunu ve fabrikada çalıştığı için çocuklarına daha güzel imkanlar sağlayabildiğini anlattı.

Tekstil fabrikasının ilçe için iyi bir yatırım olduğunu belirten Şefik, "Fabrika kurulduğu için çok mutluyuz. Maddi olarak bizim için iyi oldu. Eşim de çalışıyor, daha iyi bir hayatımız oldu. Önceden para lazım olduğunda eşimin ve babamın eline bakıyordum. Artık kendi ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz. Burada 200 kişi var. Çalışarak hem meslek öğreniyoruz hem evimize katkıda bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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Doğu Anadolu, Van Valiliği, Muradiye, Van, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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