Van'da lösemili çocuklar için sergi açıldı

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Van'ın İpekyolu ilçesinde lösemili çocuklar için sergi açıldı.

Urartu Sanat Atölyesi'ndeki usta öğreticiler tarafından Atatürk Sanat Galerisi'nde açılan sergide elde edilecek gelir, lösemi hastalarına bağışlanacak.

Urartu Sanat Atölyesi yöneticisi Adem Yıldırım, sergiyle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Yıldırım, "Yaklaşık 6 ay önce atölyemize gelen hocalarımızla beraber ortak bir karar aldık. Hastanede yatan lösemi kardeşlerimizin yararına bir sergi hazırlamayı planladık. Oradaki kardeşlerimiz için 6 ayda 80 ürün hazırlandı." dedi.

Usta öğretici Neslihan Bilge de sergide birbirinden farklı ürünlerin yer aldığını ifade etti.