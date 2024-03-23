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Van'da öğrencilere yönelik "meslek tanıtım günleri" etkinliği düzenlendi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ali Çınar, 2015'ten bu yana 150 bin kişinin "meslek tanıtım günleri"nden yararlandığını söyledi.

Çınar, "Üniversite tercihleri öncesinde öğrencilere yardımcı olmak, yanlış meslek seçiminin olumsuz etkilerini önlemek ve kariyer yolunda gençlerimizi yalnız bırakmamak adına düzenlemiş olduğumuz meslek tanıtım günü hayırlara vesile olsun. Tüm katılımcılara ve paydaşlara teşekkür ederim," dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl de globalleşen dünyada her geçen gün ihtiyaca bağlı olarak mesleklerde değişim olduğunu ifade ederek, gelişim ve değişime ayak uyduran mesleklerin fark oluşturacağını söyledi.

Etkinliğe, İŞKUR Şube Müdürü Hanife Beyaz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Şahin Uçkan, İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Semra Gümüş, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Uzmanı Mustafa Turna ile İş ve Meslek Danışmanı Züleyha Çiftçi katıldı.

Program, katılımcılara meslek tanıtımlarının yapılmasıyla sona erdi.