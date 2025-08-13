Van\'da Perseid Meteor Yağmuru Etkinliği

Van'da gökyüzü tutkunları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen "Perseid meteor yağmuru"nu 2 bin 600 rakımlı Alandeşt Yaylası'nda gözlemledi.

Vadi Doğa Sporları Kulübü tarafından Çatak ilçesindeki Alandeş Yaylası'nda düzenlenen Perseid meteor yağmuru etkinliği, gökyüzü meraklılarını bir araya getirdi.

İlçeye 80 kilometre uzaklıktaki 2 bin 600 rakımlı yaylada toplanan doğaseverler, teleskoplarla gözlem yaptı, çıplak gözle meteor yağmurunu izledi.

Etkinliğe katılanlara, astronomi uzmanlarınca uzay gözlemi, meteor yağmurları ve astrofotoğrafçılık konularında bilgi verildi.

Astronom Sadi Akın, AA muhabirine, yılda bir kez gerçekleşen Perseid meteor yağmurunun özel bir gökyüzü olayı olduğunu söyledi.

26 kişilik doğasever grupla bölgeye geldiklerini belirten Akın, "Bu bölgeyi seçmemizin nedeni hem rakımı yüksek hem de neredeyse sıfır ışık kirliğine sahip. Katılımcılarımız ile hazırlıklı geldik. Heyecan içinde gökyüzünü izleyip gözlem yapıyoruz." dedi

Vadi Doğa Sporları Kulübü Üyesi Hüseyin Demez ise güzel bir doğa olayına şahitlik ettiklerini ifade etti.

Demez, "Gökyüzü gözlem etkinliğimizi özellikle meteor yağmuruna denk getirdik. Yerleşim yerlerine çok uzak bir noktada yüksek bir rakımdayız. Bulunduğumuz alan meteor yağmurunu gözlemlemek için çok uygun bir yer. Katılımcıların yoğun bir ilgisi var." diye konuştu.

Etkinliğe babasıyla katılan 12 yaşındaki Işık Şen de "Çadır kurduk, ateş yaktık daha sonra takım yıldızlarını öğrendik. Benim için bu etkinliğe katılmak çok eğlenceli oldu." ifadesini kullandı.