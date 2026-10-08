Van'da Rek-Van spor topluluğu, yaklaşık 150 üyeyle koşarak kenti tanıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van'da Rek-Van spor topluluğu, yaklaşık 150 üyeyle koşarak kenti tanıtıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van\'da Rek-Van spor topluluğu, yaklaşık 150 üyeyle koşarak kenti tanıtıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçen yıl kurulan Rek-Van spor topluluğu, farklı mesleklerden yaklaşık 150 kişiyle Van'da haftada iki gün koşu ve doğa yürüyüşü düzenliyor. Üyeler rotalardaki tarihi ve doğal güzelliklerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak kentin tanıtımına katkı sağlıyor.

Van'da sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla bir araya gelen Rek-Van spor topluluğunun üyeleri, Van Gölü kıyısından dağlara, tarihi yapılardan doğal güzelliklere uzanan rotalarda kilometrelerce koşarak hem sporu yaygınlaştırıyor hem de kentin keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini gün yüzüne çıkarıyor.

Geçen yıl kurulan ve farklı meslek gruplarından yaklaşık 150 kişiyi bir araya getiren topluluk, Van Gölü kıyısında ve dağlık alanlarda yeni rotalarda koşu etkinlikleri ve doğa yürüyüşleri düzenliyor.

Doktordan öğretmene, mühendisten hakime, hemşireden öğrenciye farklı mesleklerden kişilerin buluştuğu topluluk, yaptıkları spor aktivitelerini kentin tarihini, kültürünü ve doğasını keşfetme aracına dönüştürdü.

Haftanın iki günü bir araya gelen üyeler, kilometrelerce süren koşu ve yürüyüşlerin ardından hem birlikte spor yapmanın hem de Van'ın güzelliklerini yakından görmenin keyfini çıkarıyor.

Her geçen gün büyüyerek daha fazla kişiyi spora teşvik eden topluluk, rotalarındaki tarihi ve doğal güzelliklerin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşarak da ilin tanıtımına katkı sağlıyor.

Topluluğun kurucularından yüzme antrenörü Fatma Nur Erdem, AA muhabirine, ailecek uzun yıllardır sporla ilgilendiklerini söyledi.

Kurdukları topluluk bünyesinde haftanın iki günü koşu yaptıklarını belirten Erdem, şunları kaydetti:

"Eşim koşu yapmayı çok seviyordu. Birlikte koşular yapmaya başladık. Spor aktiviteleri yaptığımız bir arkadaş grubumuz da vardı. Daha sonra 'Neden koşu grubu kurmayalım?' dedik. Arkadaşlarımıza söyledik. Şu anda ekibimiz yaklaşık 150 kişiden oluşuyor. Grubumuzda memur, öğretmen, hakim, doktor, hemşire ve birçok farklı branştan arkadaşımız var. Başka şehirlerden gelen insanlarla bir araya gelip spor yaparak hem eğleniyoruz hem de Van'ı tanıtıyoruz. Kentin farklı noktalarında koşular düzenliyoruz. Bu sayede hem koşu yapıyoruz hem de kentin tarihi yerlerini keşfediyoruz. Doğanın ve gölün güzel manzarasının tadını çıkarıyoruz. Haftada iki gün koşularımız oluyor."

"Van'ın tarihi yerlerini koşarak gezdim"

Etkinliklere oğluyla katılan gıda mühendisi Seher Özince de spor sayesinde farklı insanlarla bir araya geldiklerini ve kenti keşfetme fırsatı bulduklarını söyledi.

Özince, "Grup sayesinde çok güzel insanlarla koşma fırsatı elde ettik. Grupta herkes eşiyle, çocuğuyla ve akrabasıyla geliyor. Burada birlikte voleybol, su sporları ve bütün spor etkinliklerini yapıyoruz. Sporların çoğunu bilmesek bile öğrenmeye çalışıyoruz. Şehirlerarası koşu yarışmalarına da katıldık. Mardin'de 80 kişiydik ve Van'ı temsil ettik. Tüm yarışmalarda bulunmaya çalışıyoruz. Oğlumla birlikte etkinliklere katılıyorum. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Şırnak'tan Van'a üniversite eğitimi için gelen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Zeki Ümit Biter ise koşu grubuna katıldıktan sonra sporun hayatında daha düzenli hale geldiğini ifade etti.

Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin koşular sayesinde kendisi için daha keşfedilebilir hale geldiğini dile getiren Biter, "Van'ın çok güzel tarihi yerleri var. Van'ın tarihi yerlerini koşarak gezdim. Daha önce Çarpanak Adası'na hiç gitmemiştim. Koşu etkinliği sayesinde oraları keşfetme şansım oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
GüncelYaşamSporVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Suriye Ulaştırma Bakanı’nın kalite testi olay oldu Suriye Ulaştırma Bakanı'nın kalite testi olay oldu
Özgür Özel’den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
Türkiye’de de ilgi gören modelde korkutan olay Trafikte giderken bir anda bu hale geldi Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte giderken bir anda bu hale geldi
12:43
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı Bakan Tekin’den yeni açıklama geldi
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi
12:13
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama geldi
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
12:09
Şırnak’ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın
Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
11:17
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı
24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
11:00
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 13:15:19. #7.12#
SON DAKİKA: Van'da Rek-Van spor topluluğu, yaklaşık 150 üyeyle koşarak kenti tanıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei