Van'da rekor yağışlar barajları tamamen doldurdu - Son Dakika
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Van'da rekor yağışlar barajları tamamen doldurdu

Van\'da rekor yağışlar barajları tamamen doldurdu

Van'da tarımda sulamaya büyük katkı sağlayan Zernek ve Sarımehmet barajları, etkili olan yağışlar sayesinde tamamen doldu. Son yılların en yağışlı dönemini yaşayan Van'da; tarımsal sulamada, içme suyu ve enerji üretiminde kullanılan barajlarda, su seviyesi 100'ün eşine ulaştı. Bu durum, havzanın sulama, içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak ve bölgede yaşayan diğer canlıların hayatta kalmasını sağlayacaktır.

27.06.2024 18:38
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Van'da rekor yağışlar barajları tamamen doldurdu

VAN - Van'da tarımda sulamaya büyük katkı sağlayan Zernek ve Sarımehmet barajları, etkili olan yağışlar sayesinde tamamen doldu.

Bölgede tarımsal sulama açısından önemli bir yere sahip olan ve önceki yıllarda kuruma tehlikesi geçiren Sarımehmet ve Zernek barajlarında durum tersine döndü. Son yılların en yağışlı dönemini yaşayan Van'da; tarımsal sulamada, içme suyu ve enerji üretiminde kullanılan barajlarda, su seviyesi 100'ün eşine ulaştı. Konuya ilişkin konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, son yıllarda ülke genelinde sıcaklıktaki artışın ve yağıştaki azalmanın barajların doluluk oranını olumsuz etkilediğini hatırlattı. Süreçte birçok şehirde içme suların temin edildiği barajların su seviyesinin yüzde 5-10'lara kadar düştüğünü ifade eden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, "Bu yıl da birçok şehirde benzer bir manzarayla karşılaşmak üzereyiz. Ancak içinde bulunduğumuz havza 2024 yılında yeterince yağış aldığı için hem Sarımehmet hem de Zernek barajına gözlem yaptığınızda barajın tamamen suyla dolduğunu görme şansına sahipsiniz. Dolayısıyla bu havzada 3 ay boyunca maksimum düzeyde gerçekleşen rekor yağışların olumlu yansıdığını ve barajlardaki kapasiteyi tamamen doldurduğunu görüyoruz. Bu yağışlar aylar boyunca havzanın sulama, içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacaktır. Tabi bu durum sadece sulama, içme ve kullanma suyu açısından düşünmemek lazım. Çünkü akan su, bölgede yaşayan diğer canlı popülasyon açısından da önemlidir. Balıkların göçünden tutun, orada yaşayan bütün canlıların yaşayabilmesi ya da hayatlarını devam ettirebilmesi için suya ihtiyaçları var" dedi.

"Yağış açısından kazançlı bir yıl"

Barajlardaki suların birçok anlamda değerli olduğunu dile getiren Alaeddinoğlu, "Bu yılı yağış açısından kazançlı bir yıl olarak düşünebiliriz. Kaynak sularının besleyeceği bir akarsu sistemi ve bu sistemin destekleyeceği bir baraj yapıları olacak. Dolayısıyla bunlar 2024 yılı boyunca havzanın ihtiyaç duyduğu suyu karşılayacaktır. Bu anlamda bu süreci olumlu bir gelişme olarak not edebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Van, Tarım, Çevre, Doğa, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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