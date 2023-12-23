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Van'da sağlık çalışanları sessiz yürüyüşe devam ediyor - Son Dakika
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Van'da sağlık çalışanları sessiz yürüyüşe devam ediyor

Van'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla düzenledikleri sessiz yürüyüşü bu haftada da sürdürdü. Sağlık kuruluşlarında görev yapan doktor ve sağlık çalışanları, Beşyol Meydanı'nda bir araya gelerek slogan atmadan Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Grup adına basın açıklamasını okuyan doktor Ömer Demir, sessiz yürüyüşlerini devam ettireceklerini ve Filistin halkını yalnız bırakmayacaklarını vurguladı.

Van\'da sağlık çalışanları sessiz yürüyüşe devam ediyor
23.12.2023 - 16:49,
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Van'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla düzenledikleri "sessiz yürüyüşü" bu haftada da sürdürdü.

Kentteki sağlık kuruluşlarında görev yapan doktor ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen sağlık çalışanları, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kent Meydanı'na kadar slogan atmadan yürüdü.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan doktor Ömer Demir, hekimler ve sağlık çalışanları olarak beyaz önlükleriyle başlattıkları sessiz yürüyüşlerini devam ettireceklerini söyledi.

Filistin halkını yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

" İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 40'tan fazla şehirde aynı anda Filistinli masumların sesi olmak için siyonist işgalcilerin katliamını duyurmak ve bu zulme engel olmak için, vicdanlı kalabilmenin hala mümkün olduğunu haykırmak için buradayız. Dünyadaki yürüyüş, protesto, kınamalara rağmen İsrail, göz göre göre savaş suçu işlemeye devam ediyor. Bu zulmü durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz? Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız."

Kaynak: AA
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