Van'da Sahipsiz Köpeklerin Saldırısı

09.05.2026 00:52
Muradiye'de 11 yaşındaki çocuk, sahipsiz köpekler tarafından yaralandı. Sağlık durumu iyi.

Van'ın Muradiye ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı.

Muradiye Belediyesi sınırlarındaki Gönderme Mahallesi'nde sahipsiz köpekler 11 yaşındaki Yuzarsif Acar'a saldırdı.

Köpeklere müdahale ederek uzaklaştıran çevredekiler, bacağından ve kalçasından yaralanan çocuğu Muradiye Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğun dedesi Mehmet Reşit Acar, AA muhabirine, torununun Kuran kursuna giderken 5 köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Çevredekilerin torununu kurtardığını belirten Acar, "Hastanede çocuğa müdahale ediyorlar. Sağ bacağında, kalçasında ve birçok yerinde yara var. Belediye ya da hangi kurumsa lütfen önlem alsın. Bugün bizim çocuğumuza yarın başka çocuklara saldıracaklar. Artık buna bir çare bulunsun. Yetkililere çağrımız, sahipsiz köpekler toplatılsın, bir can daha yanmasın." diye konuştu.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası, TÜİK ve SPK’ya üst düzey atamalar
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel’e 1.2 milyon TL verdim
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı
