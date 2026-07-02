Van'da Sel Riskine Karşı Islah Çalışmaları

Van'da sel riskinin azaltılması ve taşkınların önlenmesi amacıyla 12 noktada dere ıslah çalışmaları ve 10 kilometre taş tahkimatı yapıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğü ekipleri, son zamanların en yağışlı kış ve bahar döneminin yaşandığı Van'da, yerleşim alanlarını taşkın risklerine karşı korumak için çalışma yürütüyor.

Riskli bölgelerde su baskınlarının kontrol altına alınması amacıyla dere yataklarında genişletme ve düzenleme çalışmaları ile rüsubat temizliği yapan DSİ görevlileri, böylece olası can ve mal kayıplarını önlemek için çaba gösteriyor.

Son bir yılda 12 yerleşim yerindeki derelerde ıslah çalışması ve 10 kilometre taş tahkimatı yapan ekipler, riskli bölgelerde çalışmalarını sürdürerek kış öncesi taşkınlara karşı önlem alıyor.

"Taş tahkimat işlemlerini yapmaya devam edeceğiz"

DSİ 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy, AA muhabirine, kentte taşkınların önlenmesi ve sel riskinin azaltılması amacıyla önlemler aldıklarını söyledi.

Bu kapsamda il merkezi ve ilçelerde son bir yılda ihale yöntemi ve kurumun iş gücüyle yaklaşık 12 noktada çalışma yürütüldüğünü belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Bölge müdürlüğümüz sorumluluk alanında toplamda 20 kilometre taş tahkimat işlemi yapıldı. Bunun 10 kilometresi Van merkez ve ilçelerinde gerçekleştirildi. İl merkezindeki Akköprü Deresi'nde taşkın riskini azaltmak amacıyla rüsubat temizliği yaptık. Muradiye, Erciş, Gürpınar ilçelerimizde de yine taşkın riskini minimize etmek amacıyla derelerin tahkimat işlemlerine başladık. Kırsal bölgelerde, yerleşim yerlerine yakın yerlerde, imkanın oluştuğu kısımlarda kendi makinelerimizle ve iş gücümüzle taş tahkimat işlemleri gerçekleştirdik. Tüm ilçelerimizde ihtiyaç duyulan ve riskli olduğunu öngördüğümüz kısımlarda da yine taş tahkimat işlemlerini yapmaya devam edeceğiz."