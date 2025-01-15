Van\'da Tilkilerin Fare Avı

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Van'da tilkilerin karla kaplı arazide fare avı kamerada

VAN - Van'da yiyecek arayan tilkilerin kar altındaki fareyi avladığı anlar kameraya yansıdı.

Van'da etkili olan soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Yaban hayvanları, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Van'da yiyecek ararken görüntülendi. Karla kaplı kırsal alanlarda görüntülenen tilkiler, dakikalarca beyaz örtü altındaki farenin hareketlerini dinleyerek avını yakalamayı başardı. Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen tilkiler, bu zorlu doğa koşullarında yiyecek bulabilmek için tüm yeteneklerini sergiliyor.