VAN'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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VAN'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

VAN\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
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VAN'ın Başkale ilçesinde yapılan operasyonda 48 kg esrar ve 1200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, gizli bölmelere saklanmış 48 kilo 120 gram esrar ile 1200 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan bir ihbar üzerine yaptığı çalışmada Başkale ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı değerlendirilen 2 araç ile 1 adresi tespit etti. Ekipler, adres ve araçlara operasyon düzenlendi. Uyuşturucu arama köpeğinin de kullanıldığı aramalarda, gizli bölmelere saklanmış 48 kilo 120 gram esrar ile 1200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve bu suçlardan haksız kazanç elde eden şüpheliler ile suç örgütleri, örgüt üyeleri ve sokak satıcılarına yönelik mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada, uyuşturucu maddeleri temin eden, nakleden veya bu suça herhangi bir şekilde iştirak eden şüphelilere yönelik çalışmaların da devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: DHA

Narkotik Suçlar, Güvenlik, Başkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VAN'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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