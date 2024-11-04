Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 31 Kilo Ele Geçirildi

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Van'da düzenlenen operasyonlarda 31 kilo 890 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 31 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından işlem yapıldı.