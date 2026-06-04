Van'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 14 Tutuklama - Son Dakika
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Van'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 14 Tutuklama

04.06.2026 23:03
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Yasa dışı bahis suçlamasıyla 19 kişiye yönelik operasyonda 14 şüpheli tutuklandı.

VAN'da Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda, yasa dışı bahis kapsamında para nakline aracılık ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve MASAK raporu kapsamında, Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis kapsamında para nakline aracılık ettikleri belirlenen 19 şüpheliye yönelik 2 Haziran 2026 tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 11 cep telefonu ile 10 SIM kart ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüphelinin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında incelenen hesaplarda yaklaşık 1 milyar 614 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Van, Suç, Son Dakika

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