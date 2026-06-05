Van'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 14 Tutuklama

Van'da Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda, yasa dışı bahis kapsamında para nakline aracılık ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve MASAK raporu doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis kapsamında para nakline aracılık ettikleri belirlenen 19 şüpheliye yönelik 2 Haziran'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüpheli yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda 11 cep telefonu ile 10 SIM kart ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Zanlıların hesaplarındaki işlem hacminin 1 milyar 614 milyon lira olduğu tespit edildi.